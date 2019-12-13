Джонсон: консерваторы победили на выборах в Великобритании и получили мандат на брексит

Также премьер-министр пообещал изменить страну к лучшему.

Лондон. Великобритания. Мандат на выход Великобритании из Евросоюза получили от народа по итогам выборов в парламент консерваторы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Также он пообещал, что выборы помогут изменить страну к лучшему.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Великобритании прошли досрочные выборы в Палату общин. По данным экзитполов, Консервативная партия, лидером которой является Борис Джонсон, получила абсолютное большинство голосов избирателей.

Референдум о выходе из ЕС («брексите») прошел в Великобритании в июне 2016 года, победу одержали «евроскептики», к лагерю которых относятся и консерваторы. Однако споры о том, когда и на каких условиях страна покинет Евросоюз, продолжаются до сих пор.