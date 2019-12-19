The Economist объявил Узбекистан страной года

Британское издание высоко оценило реформы, начатые президентом Мирзиёевым.

Лондон. Великобритания. Английский журнал The Economist в своем последнем номере признал страной года Узбекистан. Об этом сообщает РБК.

Издание высоко оценило реформы, которые инициировал в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев. В результате политический режим в этой стране стало «заметно менее деспотичным», считают британские журналисты.

По мнению редакции еженедельника, при президенте Исламе Каримове многих жителей Узбекистана, включая женщин и детей, заставляли трудиться на плантациях. Ситуация изменилась к лучшему после смерти прежнего лидера в 2016 году. Правительство Мирзиёева в значительной степени сократило принудительный труд, пустило в страну иностранных корреспондентов, приняло решение закрыть печально известную тюрьму «Жаслык». Также ведутся реформы в экономике с привлечением зарубежных консультантов.