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Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии

12:30, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии
12:30, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#президент\n#Финляндия\n#поведение\n#Дональд Трамп
Фото: REUTERS
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Саули Ниинистё жест не оценил.

Финляндия. В сети обсуждают неловкий момент между президентами США и Финляндии. Как пишут «Известия», на встрече двух лидеров Дональд Трамп позволил себе приятельски хлопнуть финского коллегу по коленке.

«У счастливой страны — счастливый лидер», — сказал американский президент.

Однако Саули Ниинистё фамильярный жест не оценил и отмахнулся от Трампа.

«Как будет по-фински «харассмент»?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Еще бы за щеку его потрепал», — пошутил другой.

«Ничто человеческое Трампу не чуждо. Видимо, скоро дойдет до поцелуев Брежнева», — предположили в сети.

Пользователи также отметили чувство достоинства президента Ниинистё.  

12:30, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
411
0
#США\n#президент\n#Финляндия\n#поведение\n#Дональд Трамп

 

 

 


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