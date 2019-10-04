Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии

Саули Ниинистё жест не оценил.





Финляндия. В сети обсуждают неловкий момент между президентами США и Финляндии. Как пишут «Известия», на встрече двух лидеров Дональд Трамп позволил себе приятельски хлопнуть финского коллегу по коленке.

«У счастливой страны — счастливый лидер», — сказал американский президент.

Однако Саули Ниинистё фамильярный жест не оценил и отмахнулся от Трампа.

«Как будет по-фински «харассмент»?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Еще бы за щеку его потрепал», — пошутил другой.

«Ничто человеческое Трампу не чуждо. Видимо, скоро дойдет до поцелуев Брежнева», — предположили в сети.

Пользователи также отметили чувство достоинства президента Ниинистё.