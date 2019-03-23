В Конституцию Казахстана внесли изменения.

Нур-Султан. Казахстан. Столицу Казахстана город Астану официально переименовали в Нур-Султан. Как пишет Интерфакс, закон, вносящий изменения в Конституцию страны, подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Токаев предложил переименовать город вскоре после того, как предыдущий президент – Нурсултан Назарбаев – покинул свой пост. В тот же день парламент на совместном заседании палат принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Однако в четверг и пятницу в Астане и Алма-Ате прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. Стражи порядка задержали порядка 80 человек.