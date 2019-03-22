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Несогласных с переименованием Астаны в Нур-Султан вновь задержали в Казахстане

12:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Казахстан\n#митинг\n#столица\n#задержание
Фото: Timergizer/ Википедия
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Примерно 60 человек оказались в руках правоохранителей.

Казахстан. Недовольных переименованием столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан вновь задержала полиция. Об этом пишет «Интерфакс».

Жители собрались у торгового центра «Шапагат». По словам очевидца, беспорядков не было, «они мирно стояли, общались». Около 60 человек задержали правоохранители.

По информации интернет-издания «Власть», также в руках правоохранителей оказалась журналист радио «Азаттык» Светлана Глушакова.

Отмечается, что пресс-служба департамента полиции столицы недоступна для подтверждения информации.

Ранее недовольные переименованием собрались возле городской администрации. Тогда задержали 20 человек.

Напомним, 20 марта парламент Казахстана принял закон о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. С этой инициативой вышел новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

12:00, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
95
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#Казахстан\n#митинг\n#столица\n#задержание

 

 

 


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