Несогласных с переименованием Астаны в Нур-Султан вновь задержали в Казахстане

Примерно 60 человек оказались в руках правоохранителей.

Казахстан. Недовольных переименованием столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан вновь задержала полиция. Об этом пишет «Интерфакс».

Жители собрались у торгового центра «Шапагат». По словам очевидца, беспорядков не было, «они мирно стояли, общались». Около 60 человек задержали правоохранители.

По информации интернет-издания «Власть», также в руках правоохранителей оказалась журналист радио «Азаттык» Светлана Глушакова.

Отмечается, что пресс-служба департамента полиции столицы недоступна для подтверждения информации.

Ранее недовольные переименованием собрались возле городской администрации. Тогда задержали 20 человек.

Напомним, 20 марта парламент Казахстана принял закон о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. С этой инициативой вышел новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.