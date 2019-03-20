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В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

14:43, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
14:43, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
184
0
#Казахстан\n#Астана\n#столица
Фото: wikipedia.org
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Новое имя столицы предложил преемник президента Касым-Жомарт Токаев.

Астана. Казахстан. Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Правительство предложило исполняющему обязанности президента Касым-Жормату Токаеву провести референдум для внесения поправок в конституцию.

«Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум», — сказал спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев сообщил, что уходит с поста главы республики. 20 марта вступил в должность Касым-Жормат Токаев.

Выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.

14:43, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
184
0
#Казахстан\n#Астана\n#столица

 

 

 


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