В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

Новое имя столицы предложил преемник президента Касым-Жомарт Токаев.

Астана. Казахстан. Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Правительство предложило исполняющему обязанности президента Касым-Жормату Токаеву провести референдум для внесения поправок в конституцию.

«Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум», — сказал спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев сообщил, что уходит с поста главы республики. 20 марта вступил в должность Касым-Жормат Токаев.

Выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.