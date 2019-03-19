Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

Заявление лидер сделал в телеобращении.





Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил уйти в отставку. Об этом пишет РБК.

Заявление лидер сделал в телеобращении.

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом», — цитирует его портал Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года. До этого политик 1,5 года был президентом Казахской ССР.