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СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

10:31, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:31, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#налоги\n#США\n#расходы\n#ВПК\n#деньги
Фото: Global Look Press/US Navy
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Власти обвинили в коррупции и обмане налогоплательщиков.

США. США находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, некомпетентности чиновников и коррупции. К такому выводу пришли в издании CounterPunch, пишут «Известия».

Авторы материала считают, что власти обманывают американских налогоплательщиков, требуя все больше средств на развитие ВПК. Однако огромные суммы уходят на несвязанные с военным делом покупки, к примеру, на кресло за 9 тыс. долларов, столовые приборы за 52 тыс. долларов, алкоголь на 308 тыс. долларов и другие изыски.

Также, по оценке издания, расходы на ВПК значительно превышают суммы налоговых поступлений, из-за чего Вашингтон берет займы у других стран.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Американская империя уже рушится», — заключили журналисты.

10:31, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
91
0
#коррупция\n#налоги\n#США\n#расходы\n#ВПК\n#деньги

 

 

 


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