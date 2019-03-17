СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

Власти обвинили в коррупции и обмане налогоплательщиков.

США. США находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, некомпетентности чиновников и коррупции. К такому выводу пришли в издании CounterPunch, пишут «Известия».

Авторы материала считают, что власти обманывают американских налогоплательщиков, требуя все больше средств на развитие ВПК. Однако огромные суммы уходят на несвязанные с военным делом покупки, к примеру, на кресло за 9 тыс. долларов, столовые приборы за 52 тыс. долларов, алкоголь на 308 тыс. долларов и другие изыски.

Также, по оценке издания, расходы на ВПК значительно превышают суммы налоговых поступлений, из-за чего Вашингтон берет займы у других стран.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Американская империя уже рушится», — заключили журналисты.