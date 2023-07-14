Сотрудника оборонного завода в Удмуртии уличили в небрежном обращении с секретной информацией

Ижевск. Удмуртия. Специалиста одного из предприятий оборонного профиля в Удмуртии уличили в ненадлежащем обращении с информацией, составляющей государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Сотрудники Федеральной службы безопасности получили данные, что специалист хранил и обрабатывал документы, содержащие секретные сведения, на носителе, не предназначенном для таких действий. В результате были созданы условия для утечки информации, предназначенной только для лиц, имеющих допуск к сведениям, относящихся к государственной тайне.

Работнику объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.