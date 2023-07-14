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Сотрудника оборонного завода в Удмуртии уличили в небрежном обращении с секретной информацией

12:25, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Сотрудника оборонного завода в Удмуртии уличили в небрежном обращении с секретной информацией
12:25, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
336
0
#Удмуртия\n#ВПК\n#промышленность\n#ФСБ\n#государственная тайна
Фото: ru.freepik.com
336
0

Специалисту объявлено предостережение.

Ижевск. Удмуртия. Специалиста одного из предприятий оборонного профиля в Удмуртии уличили в ненадлежащем обращении с информацией, составляющей государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Сотрудники Федеральной службы безопасности получили данные, что специалист хранил и обрабатывал документы, содержащие секретные сведения, на носителе, не предназначенном для таких действий. В результате были созданы условия для утечки информации, предназначенной только для лиц, имеющих допуск к сведениям, относящихся к государственной тайне.

Работнику объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

12:25, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
336
0
#Удмуртия\n#ВПК\n#промышленность\n#ФСБ\n#государственная тайна