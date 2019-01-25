Экс-советника Трампа Стоуна арестовали в США

Роджеру Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам.

США. Бывшего советника президента США Дональда Трампа и организатора его избирательной кампании Роджера Стоуна арестовали. Об этом пишет РБК.

Советнику предъявили обвинения по семи пунктам, в том числе о даче ложных показаний.

Кроме того, Стоуна подозревают в организации помех в расследовании и давлении на свидетелей.

Напомним, осенью 2018 года The Wall Street Journal писала, что он пытался раздобыть компромат на Хилари Клинтон в ходе президентской гонки.