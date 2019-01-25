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Экс-советника Трампа Стоуна арестовали в США

18:02, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
18:02, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#Клинтон\n#арест\n#Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG
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Роджеру Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам.

США. Бывшего советника президента США Дональда Трампа и организатора его избирательной кампании Роджера Стоуна арестовали. Об этом пишет РБК.

Советнику предъявили обвинения по семи пунктам, в том числе о даче ложных показаний.

Кроме того, Стоуна подозревают в организации помех в расследовании и давлении на свидетелей.

Напомним, осенью 2018 года The Wall Street Journal писала, что он пытался раздобыть компромат на Хилари Клинтон в ходе президентской гонки.

18:02, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
157
0
#США\n#Клинтон\n#арест\n#Дональд Трамп

 

 

 


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