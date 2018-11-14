Эксперты одобрили соглашение по выходу Великобритании из ЕС

Специалисты согласовали спорный момент с границей Ирландии.

Великобритания. Эксперты Великобритании и Евросоюза одобрили текст соглашения по выходу страны из ЕС. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на ВВС.

Для обсуждения проекта плана «Брексит» британский кабинет министров соберется в среду, 14 ноября. Кроме того, переговорщики от обеих сторон согласовали спорный момент с «жесткой границей» между Ирландией и Северной Ирландией.

Напомним, «Брексит» может быть реализован до 29 марта 2019 года. До сих пор страны не могли прийти к консенсусу. Главным вопросом оставалась граница, так как Ирландия остается участником еврорынка и членом таможенного союза, когда Великобритания выходит их состава ЕС.

