Власти Македонии под нажимом Греции согласились переименовать свою страну

Афины не устраивает нынешнее название соседнего государства, поскольку оно совпадает с наименованием одной из провинций Эллады.

Афины. Греция. Новая страна может появиться на карте Европы. Как заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, Афинам и Скопье удалось договориться об изменении названия Республики Македония, сообщает RT.

По предварительным данным, бывшая югославская республика получит имя «Северная Македония». Для этого придется изменить Конституцию страны.

Официальную информацию по переименованию стороны обещали обнародовать позже. Ранее обсуждался также вариант «Илинденская Македония».

Напомним, в Греции имеется провинция Македония, и Афины уже 20 лет добиваются переименования страны-соседки, возникшей после распада Югославии, поскольку опасаются территориальных претензий.

Из-за позиции Греции Македония не имела возможности вступить в ЕС. Теперь, возможно, страна начнет интегрироваться в европейские экономические и оборонные структуры.