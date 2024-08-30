Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Истребитель F-16 могла сбить ракета ЗРК Patriot, заявили в Верховной раде Украины

10:08, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Истребитель F-16 могла сбить ракета ЗРК Patriot, заявили в Верховной раде Украины
10:08, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Украина\n#США\n#техника\n#авиация\n#оружие\n#ракеты\n#армия\n#депутаты\n#политика\n#самолет\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
99
0

Самолет пропал с радаров 26 августа.

Киев. Украина. Причиной потери F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, пишет Лента.ру.

В своем телеграм-канале она написала, что «дружественный огонь» по своему самолету был открыт из-за отсутствия координации между подразделениями. Также она раскритиковала «культуру лжи», процветающую в командовании ВСУ. Истребитель американского производства был сбит 26 августа. 

Информация о потере первого F-16 из переданных Украине западными союзниками появилась в СМИ 29 августа. Генштаб ВСУ подтвердил этот факт и назвал имя погибшего пилота – подполковник Алексей Месь. Отмечается, что самолет применялся «вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск» во время отражения ракетного удара. Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования и столкновение с летающим объектом. 

10:08, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Украина\n#США\n#техника\n#авиация\n#оружие\n#ракеты\n#армия\n#депутаты\n#политика\n#самолет\n#СВО\n#спецоперация