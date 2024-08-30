Истребитель F-16 могла сбить ракета ЗРК Patriot, заявили в Верховной раде Украины

Киев. Украина. Причиной потери F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, пишет Лента.ру.

В своем телеграм-канале она написала, что «дружественный огонь» по своему самолету был открыт из-за отсутствия координации между подразделениями. Также она раскритиковала «культуру лжи», процветающую в командовании ВСУ. Истребитель американского производства был сбит 26 августа.

Информация о потере первого F-16 из переданных Украине западными союзниками появилась в СМИ 29 августа. Генштаб ВСУ подтвердил этот факт и назвал имя погибшего пилота – подполковник Алексей Месь. Отмечается, что самолет применялся «вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск» во время отражения ракетного удара. Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования и столкновение с летающим объектом.