Американские ученые выяснили, как убивали мамонтов копьями древние люди

Лос-Анджелес. США. Стало известно, как древние люди использовали копья в охоте на мамонтов. Способ убийства огромных животных установили археологи из Калифорнийского университета США, передает «МИР 24» со ссылкой на Общественное телевидение России.

Ранее считалось, что копья применяли на расстоянии в качестве метательного оружия. Оказалось, что это было не так.

Эксперименты с воссозданными копьями с каменными наконечниками показали – пробить ими толстую шкуру мамонта за счет броска невозможно. Вероятнее всего, охотники палеолита прибегали к другому способу. Копья упирали тупым концом в землю и направляли на атакующее животное. Мамонт напарывался на него всей массой и получал тяжелые травмы, приводящие в итоге к гибели.

Отмечается, что похожим методом добывали других крупных животных – медведей и кабанов.