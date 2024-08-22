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Американские ученые выяснили, как убивали мамонтов копьями древние люди

17:26, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американские ученые выяснили, как убивали мамонтов копьями древние люди
17:26, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#ученые\n#исследования\n#эксперимент\n#история\n#археология\n#древность\n#охота\n#мамонты
Фото: pxhere.com
44
0

Метательное оружие против гигантов было неэффективно.

Лос-Анджелес. США. Стало известно, как древние люди использовали копья в охоте на мамонтов. Способ убийства огромных животных установили археологи из Калифорнийского университета США, передает «МИР 24» со ссылкой на Общественное телевидение России.

Ранее считалось, что копья применяли на расстоянии в качестве метательного оружия. Оказалось, что это было не так.

Эксперименты с воссозданными копьями с каменными наконечниками показали – пробить ими толстую шкуру мамонта за счет броска невозможно. Вероятнее всего, охотники палеолита прибегали к другому способу. Копья упирали тупым концом в землю и направляли на атакующее животное. Мамонт напарывался на него всей массой и получал тяжелые травмы, приводящие в итоге к гибели. 

Отмечается, что похожим методом добывали других крупных животных – медведей и кабанов.

17:26, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#ученые\n#исследования\n#эксперимент\n#история\n#археология\n#древность\n#охота\n#мамонты