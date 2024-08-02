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На юге Италии жители спешно покинули дома из-за землетрясения

11:09, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На юге Италии жители спешно покинули дома из-за землетрясения
11:09, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Италия\n#туристы\n#паника\n#стихийное бедствие\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
22
0

Толчки ощущались в городах Бари и Бриндизи.

Пьетрапаола. Италия. Землетрясение стало причиной переполоха на юге Италии. Подземные толчки вечером 1 августа напугали жителей и туристов в регионах Калабрия и Апулия, пишет «Российская газета».

Сообщается, что люди выбегали на улицы, опасаясь обрушения домов. Однако сообщений о пострадавших до сих пор не поступало. Также у местных властей и пожарной службы нет информации о сколько-нибудь серьезном ущербе инфраструктуре.

По данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), магнитуда землетрясения составила 5,0. Эпицентр находился рядом с поселком Пьетрапаола в Калабрии («носок» итальянского «сапога» на карте), подземные толчки произошли на глубине около 20 километров. Последствия землетрясения ощущались в таких городах южного побережья страны, как Бари и Бриндизи. Отмечается, что сейсмособытие совпало с пиком туристического сезона.

11:09, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Италия\n#туристы\n#паника\n#стихийное бедствие\n#землетрясение