Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

ФСБ: украинская разведка пыталась организовать угон самолетов ВКС России

11:01, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
ФСБ: украинская разведка пыталась организовать угон самолетов ВКС России
11:01, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
117
0
#авиация\n#военные\n#угон\n#самолет\n#Украина\n#НАТО\n#подкуп\n#шпионаж\n#спецслужбы\n#разведка\n#ФСБ\n#спецоперация
Фото: скриншот видео с vk.com/mil
117
0

Пилотам предлагали денежное вознаграждение и зарубежное гражданство.

Москва. Российские спецслужбы предотвратили угон военных самолетов. Акцию пыталась организовать украинская разведка, сообщает пресс-центр Федеральной службы безопасности

Отмечается, что украинским «коллегам» помогали специалисты по спецоперациям из стран НАТО. Организаторы надеялись убедить российских летчиков перегнать несколько воздушных судов на аэродромы ВСУ. В награду от имени руководства Украины военным предлагали крупные денежные суммы и гражданство стран Евросоюза.

Однако затею сорвала российская контрразведка. Участвовавшие в операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники установлены. Кроме того, были получены сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести удары по ряду военных объектов на территории Украины.

UPDATE: позднее стало известно, что речь шла о боевых самолетах Су-24, Су-34 и Ту-22МЗ. Одному из летчиков предлагали за предательство 2 млн долларов США.

11:01, 25 июля, 2022
Евгений Кандаков
117
0
#авиация\n#военные\n#угон\n#самолет\n#Украина\n#НАТО\n#подкуп\n#шпионаж\n#спецслужбы\n#разведка\n#ФСБ\n#спецоперация