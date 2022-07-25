ФСБ: украинская разведка пыталась организовать угон самолетов ВКС России

Москва. Российские спецслужбы предотвратили угон военных самолетов. Акцию пыталась организовать украинская разведка, сообщает пресс-центр Федеральной службы безопасности

Отмечается, что украинским «коллегам» помогали специалисты по спецоперациям из стран НАТО. Организаторы надеялись убедить российских летчиков перегнать несколько воздушных судов на аэродромы ВСУ. В награду от имени руководства Украины военным предлагали крупные денежные суммы и гражданство стран Евросоюза.

Однако затею сорвала российская контрразведка. Участвовавшие в операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники установлены. Кроме того, были получены сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести удары по ряду военных объектов на территории Украины.

UPDATE: позднее стало известно, что речь шла о боевых самолетах Су-24, Су-34 и Ту-22МЗ. Одному из летчиков предлагали за предательство 2 млн долларов США.