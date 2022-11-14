В Великобритании продадут уникальный перстень вождя кельтского племени

Лондон. Великобритания. Принадлежавшее кельтскому аристократу уникальное золотое кольцо решил продать с молотка владелец. 66-летний мужчина принес артефакт на оценку в Британский музей, пишет Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Судя по нанесенным на перстень изображениям, он был создан в начале I в. н. э. ювелиром из племени иценов, живших на юго-востоке Британии. А носить его мог вождь кориелтаувов — другого племени, населявшего перед римским вторжением часть Западного Мидленда и современного графства Йоркшир. И те, и другие относились к кельтам – группе народов, населявших в античные времена Западную и часть Центральной Европы.

По словам коллекционера, раритет почти 30 лет пылился у него в шкафу.

«Мне уже за 60, и я не знаю, сколько еще проживу. Я подумал, что кольцу нужно найти хороший дом, чтобы моим детям не пришлось решать, что с ним делать», — пояснил обладатель археологической находки.

Изделие оценили в 30 тыс. фунтов стерлингов (примерно 2 млн рублей). Оно будет выставлено на торги 15 ноября аукционным домом Noonans.