Время подсветки Эйфелевой башни в Париже могут сократить

Париж. Франция. Время подсветки Эйфелевой башни в Париже планируют сократить для экономии электроэнергии. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Journal du Dimanche.

Причиной этому стал энергокризис. 13 сентября мэр города Анн Идальго представит план по уменьшению потребления электроэнергии на фоне не только энергокризиса, но и кризиса покупательной способности и климатической ситуации.

Традиционно более 300 «золотистых» прожекторов отключают в 01:00. Теперь это намерены делать в 23:45 — когда уйдут последние посетители.