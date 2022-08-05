Ученые оценили вклад извержения вулкана у берегов Тонга в глобальное потепление

Нукуалофа. Тонга. Климатологи бьют тревогу: произошедшее полгода назад извержение возле берегов Королевства Тонга (западнее Фиджи) может дополнительно «нагреть» нашу страдающую от глобального потепления планету. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Geophysical Research Letters.

15 января 2022 года вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил столб водяного пара, достаточный, чтобы заполнить 58 тыс. олимпийских бассейнов. Эта влага пар поднялась на высоту 12-53 км над Землей, увеличив содержание воды в стратосфере примерно на 10%. Данный слой атмосферы в результате стал задерживать тепло сильнее, чем раньше. К тому же влажность ускоряет реакции, способствующие разрушению озона.

Таким образом, последствия извержения вулкана у берегов Тонга могут привести к усилению нагревания поверхности нашей планеты. Правда, через несколько лет пар улетучится из атмосферы и отрицательные последствия будут компенсированы.

В утешение опасающимся за экологию гражданам авторы исследования отмечают также, что извержения вулканов приводят к выбросам пара нечасто. За последние 18 лет было отмечено только 2 подобных случая: в 2008 году на Аляске и в 2015 году в Чили.