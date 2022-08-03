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Алина Кабаева попала под санкции США

13:11, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
Алина Кабаева попала под санкции США
13:11, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#США\n#санкции\n#политика\n#экономика\n#спорт\n#гимнастика\n#Кабаева
Фото: vk.com/alina_kabaeva_fan
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Вместе с олимпийской чемпионкой ограничительные меры наложены на ряд российских бизнесменов и чиновников.

Вашингтон. США. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла, в частности, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Алина Кабаева, пишет Лента.ру.

Ограничительные меры введены также в отношении руководителя холдинга «Фосагро» Андрея Гурьева, основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, главы администрации Мариуполя Константина Иващенко и главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Кроме того, в список вошли МФТИ, НИИМА «Прогресс», фонд «Сколково», «Сколтех», Магнитогорский металлургический завод и ряд других предприятий и организаций.

Алину Кабаеву 13 мая внесли также в санкционный список Великобритании.

28 июня США ввели санкции в отношении более чем 50 россиян, в том числе телеведущей Тины Канделаки.

13:11, 03 августа, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#США\n#санкции\n#политика\n#экономика\n#спорт\n#гимнастика\n#Кабаева