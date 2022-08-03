Алина Кабаева попала под санкции США

Вашингтон. США. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла, в частности, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Алина Кабаева, пишет Лента.ру.

Ограничительные меры введены также в отношении руководителя холдинга «Фосагро» Андрея Гурьева, основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, главы администрации Мариуполя Константина Иващенко и главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Кроме того, в список вошли МФТИ, НИИМА «Прогресс», фонд «Сколково», «Сколтех», Магнитогорский металлургический завод и ряд других предприятий и организаций.

Алину Кабаеву 13 мая внесли также в санкционный список Великобритании.

28 июня США ввели санкции в отношении более чем 50 россиян, в том числе телеведущей Тины Канделаки.