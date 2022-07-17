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На границе Латвии и России скопилось более 1,2 тысячи фур

15:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
На границе Латвии и России скопилось более 1,2 тысячи фур
15:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
184
0
#Латвия\n#Россия\n#очереди\n#автомобиль
Фото: twenty20.com
184
0

Надежды сотрудников, что после переходного периода очереди сократятся, не оправдались.

Латвия. На латвийско-российской границе в очередь для въезда в Россию встали 1250 фур. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Утром в воскресенье, 17 июля, на погранпереходе в Терехово свою очередь ждали около 850 грузовиков, а на погранпереходе Гребнево — 400 машин. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней.

Также большое количество грузовиков зафиксировано на латвийско-белорусской границе. В пункте Патерниеки собралось 150 автомобилей, а в Силене — 200. 

«Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля — переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались», — рассказала заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева. 

Также она сообщила, что работу на пограничных пунктах осложняет то, что с начала конфликта на Украине с Россией стало сложнее обмениваться информацией, так как связь с российскими таможенными службами прервана. 

15:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
184
0
#Латвия\n#Россия\n#очереди\n#автомобиль