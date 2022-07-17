На границе Латвии и России скопилось более 1,2 тысячи фур

Латвия. На латвийско-российской границе в очередь для въезда в Россию встали 1250 фур. Об этом сообщает «Интерфакс».

Утром в воскресенье, 17 июля, на погранпереходе в Терехово свою очередь ждали около 850 грузовиков, а на погранпереходе Гребнево — 400 машин. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней.

Также большое количество грузовиков зафиксировано на латвийско-белорусской границе. В пункте Патерниеки собралось 150 автомобилей, а в Силене — 200.

«Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля — переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались», — рассказала заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева.

Также она сообщила, что работу на пограничных пунктах осложняет то, что с начала конфликта на Украине с Россией стало сложнее обмениваться информацией, так как связь с российскими таможенными службами прервана.