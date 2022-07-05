Из-за жары в Японии за неделю пострадали более 14 тысяч человек

Токио. Япония. Не менее 14,3 тыс. жителей Японии отправили в больницы с тепловым ударом с 27 июня по 3 июля. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, количество госпитализаций с указанным диагнозом выросло за неделю в 3,2 раза. А всего за июнь по этой причине в медучреждения увезли 15 657 человек, что является рекордным показателем для данного месяца. Обычно самыми жаркими в Японии бывают июль и август.

Рекорды ставит знойная погода. Всю прошлую неделю среднесуточная температура в Токио превышала 32 градуса Цельсия, доходя в некоторых регионах до отметки более 40 градусов. Это является наивысшим показателем за полтора столетия.

Власти страны просят жителей пить больше воды, надевать головные уборы и избегать пребывания на солнцепеке.