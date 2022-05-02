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Командный пункт экспедиционного корпуса НАТО разместят в Литве

18:12, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Командный пункт экспедиционного корпуса НАТО разместят в Литве
18:12, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
93
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#Литва\n#НАТО\n#военные учения
Фото: pixabay.com
93
0

Предварительно он разместится там на месяц.

Вильнюс. Литва. В Литве на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО — UK-led Joint Expeditionary Force). Об этом передаёт RT.

«В целях активизации участия объединённых экспедиционных сил в Балтийском регионе и взаимодействия с силами НАТО с 2 по 31 мая в Литве будет развёрнут постоянный штаб объединённых сил», — говорится в сообщении командования армией Литвы.

Кроме того, запланировано проведение международных учений на уровне штабных центров для укрепления каналов связи между Литвой, Латвией и оперштабом корпуса в британском Нортвуде.

18:12, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
93
0
#Литва\n#НАТО\n#военные учения