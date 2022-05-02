Командный пункт экспедиционного корпуса НАТО разместят в Литве

Вильнюс. Литва. В Литве на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО — UK-led Joint Expeditionary Force). Об этом передаёт RT.

«В целях активизации участия объединённых экспедиционных сил в Балтийском регионе и взаимодействия с силами НАТО с 2 по 31 мая в Литве будет развёрнут постоянный штаб объединённых сил», — говорится в сообщении командования армией Литвы.

Кроме того, запланировано проведение международных учений на уровне штабных центров для укрепления каналов связи между Литвой, Латвией и оперштабом корпуса в британском Нортвуде.