В Луганске рассказали о двоих погибших в результате обстрелов с украинской стороны

Луганск. ЛНР. Два жителя Луганской народной республики (ЛНР) погибли за сутки в результате обстрелов со стороны позиций украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), информирует «Интерфакс».

Кроме того, полностью разрушен жилой дом. Есть сведения о ранениях троих мирных жителей ЛНР. Всего обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 24 населенных пункта, рассказал представитель Народной милиции (вооруженных сил) ЛНР Иван Филипоненко.

«По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемая активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов Луганской народной республики — как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине», — приводит агентство слова Филипоненко. Также он заявил, что украинские силовики активно применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Напомним, ранее в связи с ухудшением обстановки на линии соприкосновения вооруженных сил ДНР и ЛНР с ВСУ власти республик объявили эвакуацию мирного населения и всеобщую мобилизацию. Беженцев из Донбасса принимают более чем в 20 российских регионах. Особенно сильный наплыв наблюдается в Ростовской и Воронежской областях, власти которых из-за этого даже объявили режим ЧС.

UPD: в ДНР между тем сообщили о гибели шахтера, ехавшего на работу утром 21 февраля, в результате минометного обстрела окраины Донецка со стороны позиций украинских силовиков. Ранее при обстреле погиб военнослужащий ДНР, пишет «Интерфакс».