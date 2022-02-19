Из ЛНР в Россию эвакуировались более 25 тысяч человек

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Более 25 тыс. жителей Луганской народной республики прибыли на территорию Ростовской области. В числе эвакуированных – порядка 100 детей из 2 интернатов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексея Кострубицкого, из ДНР в Россию эвакуированы более 3 500 человек. При этом на пропускном пункте «Успенка» образовалась пробка из автомобилей длиной в 15 км, причем машины стоят в 4 ряда.

18 февраля на фоне обострения конфликта с Украиной глава ДНР Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Россию. Такое же заявление сделал лидер ЛНР Леонид Пасечник.

Президент России Владимир Путин распорядился выделить прибывающим в Россию беженцам единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Прием вынужденных переселенцев организован в Ростовской области. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Туда направлены руководители МЧС и Роспотребнадзора России, а также специалисты федерального Минздрава. Только из ДНР в Ростовскую область может приехать около 700 тыс. человек. Их разместят в детских лагерях, санаториях, на базах отдыха. Для первых прибывших организовали питание и медицинское обслуживание.

На линии соприкосновения вооруженных сил Украины и республик Донбасса продолжаются обстрелы с использованием минометов. Ситуация там обострилась 17 февраля, когда бойцы ДНР и ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь по боевым позициям противника.