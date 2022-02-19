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Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

11:40, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
11:40, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
774
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#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
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Ранее из Донбасса в Россию начали эвакуировать женщин, детей и стариков.

Донецк. ДНР. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. Военным запаса предписано явиться в военкоматы, пишут «Известия».

Также 19 февраля указ о всеобщей мобилизации подписал руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. В документе говорится о запрете выезда из республики мужчин от 18 до 55 лет.

Напомним, днем ранее Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали мирное население Донбасса к эвакуации в Россию. Вывезти планировалось женщин, детей и пожилых. Несколько тыс. человек уже прибыли на территорию Ростовской области. По словам лидера ДНР,  он располагает сведениями, что в ближайшее время власти Украины прикажут военным перейти в наступление на отделившиеся республики.

Президент России Владимир Путин поручил руководству МЧС и Роспотребнадзора отправиться в Ростов-на-Дону и организовать прием беженцев. Каждому из вынужденных переселенцев выплатят единовременно по 10 тыс. рублей, необходимые средства уже перечислены в регион федеральным Минфином.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе накалилась 17 февраля. Украинские силовики усилили обстрелы неподконтрольных им территорий. Бойцы ДНР и ЛНР открыли ответный огонь по позициям противника.

11:40, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
774
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР