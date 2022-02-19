Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Донецк. ДНР. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. Военным запаса предписано явиться в военкоматы, пишут «Известия».

Также 19 февраля указ о всеобщей мобилизации подписал руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. В документе говорится о запрете выезда из республики мужчин от 18 до 55 лет.

Напомним, днем ранее Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали мирное население Донбасса к эвакуации в Россию. Вывезти планировалось женщин, детей и пожилых. Несколько тыс. человек уже прибыли на территорию Ростовской области. По словам лидера ДНР, он располагает сведениями, что в ближайшее время власти Украины прикажут военным перейти в наступление на отделившиеся республики.

Президент России Владимир Путин поручил руководству МЧС и Роспотребнадзора отправиться в Ростов-на-Дону и организовать прием беженцев. Каждому из вынужденных переселенцев выплатят единовременно по 10 тыс. рублей, необходимые средства уже перечислены в регион федеральным Минфином.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе накалилась 17 февраля. Украинские силовики усилили обстрелы неподконтрольных им территорий. Бойцы ДНР и ЛНР открыли ответный огонь по позициям противника.