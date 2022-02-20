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Более 40 000 беженцев с Донбасса прибыли в Ростовскую область

12:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
Более 40 000 беженцев с Донбасса прибыли в Ростовскую область
12:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
535
0
#Ростов-на-Дону\n#Донбасс\n#беженцы\n#конфликт
Фото: Pixabay.com
535
0

Жителей непризнанных республик приняли 92 пункта временного размещения.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. С началом эскалации конфликта на Донбассе в Ростовскую область России прибыли более 40 тыс. беженцев, эвакуированных из непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом пишут «Известия».

О готовности принимать беженцев заявили власти 26 регионов России.

Также сообщается, что на территории непризнанных республик с момента начала эскалации зарегистрировано пять диверсий. По сообщениям Народной милиции ЛНР, у села Пионерского в результате боевых действий погибли два мирных жителя.

12:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
535
0
#Ростов-на-Дону\n#Донбасс\n#беженцы\n#конфликт