Более 40 000 беженцев с Донбасса прибыли в Ростовскую область

Ростов-на-Дону. Ростовская область. С началом эскалации конфликта на Донбассе в Ростовскую область России прибыли более 40 тыс. беженцев, эвакуированных из непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом пишут «Известия».

О готовности принимать беженцев заявили власти 26 регионов России.

Также сообщается, что на территории непризнанных республик с момента начала эскалации зарегистрировано пять диверсий. По сообщениям Народной милиции ЛНР, у села Пионерского в результате боевых действий погибли два мирных жителя.