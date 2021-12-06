Россия и Египет начали совместные военно-морские учения

Их кульминацией станут стрельбы по надводным и воздушным целям.



Александрия. Египет. Морская часть совместных учений ВМФ России и Египта «Мост дружбы-2021» стартовала в акватории Александрийского залива Средиземного моря. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, экипажи кораблей двух стран будут тренироваться 3 дня.

Россию на учениях представляют фрегат «Адмирал Григорович» с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742 Черноморского флота. Принимающая сторона отрядила на учения фрегат, 2 корвета и судно обеспечения.

Моряки намерены отработать навыки по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю и по проведению досмотра подозрительных судов. Кроме того, запланированы тренировки по проводке кораблей за тралами, отражению атаки надводных средств и по организации пополнения запасов в море.

Кульминацией программы станут совместные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Морской фазе учений предшествовала береговая. В течение 2 дней российские и египетские моряки участвовали в тренировках по связи между кораблями.