Зоопарки на северо-востоке США начали вакцинацию животных от коронавируса

На прививание всех обитателей уйдёт до 4 месяцев.

Бостон. США. В зоопарках на территории Новой Англии в США началась вакцинация животных от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Территория Новой Англии включает в себя шесть штатов: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Здесь в зоопарках содержат виды животных, которые наиболее вероятно могут заразиться коронавирусом, в их числе львы, тигры, снежные барсы, хорьки и выдры. Они получат вакцину раньше других.

Колоть животным будут препарат компании Zoetis — она пожертвовала более 11 тыс. доз для 70 зоопарков по всем Соединённым Штатам. Версия для животных, как и для людей, вводится с интервалом в 4 недели. На вакцинацию всех обитателей из группы риска уйдёт около 4 месяцев.

В зоопарках «Франклин Парк» и «Стоун» случаев заражения не было, но местный ветеринар Крис Бонар считает, что прививки — важная профилактическая мера. За состоянием животных будут внимательно следить, хотя другие учреждения на побочные эффекты не жаловались.