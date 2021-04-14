В Северной Америке началось массовое скрещивание белого медведя с гризли

Процесс подстегнуло глобальное потепление, перемешавшее ареалы обитания двух генетически близких животных.



Анкоридж. США. Глобальное потепление может вызвать замену белого (полярного) медведя в природе Северной Америки на его гибрид с гризли - местным подвидом бурого мишки. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

По данным американских ученых, в поисках пищи полярные медведи (научное название Ursus Maritimus) все чаще покидают берега арктических морей и заходят в глубь суши. Там они встречаются с гризли (Ursus arctos horribilis), которые из-за изменений климата мигрируют все дальше на север, и нередко это приводит к появлению помесей.

Белые медведи и гризли с точки зрения генетики разделились на отдельные виды не так давно - 500-600 тыс. лет назад. Они могут иметь способное к размножению общее потомство. Однако до сих пор случаи скрещивания были крайне редки - сказывалось почти полное отсутствие контактов из-за разных ареалов.

«Полукровки», родившиеся от связи белого медведя и гризли, были впервые замечены в 2006 году на Аляске, затем их видели на юге штата Айдахо. Новых хищников отличает белая шерсть с коричневатым оттенком.

В условиях глобального потепления гибрид белого мишки и гризли может оказаться более жизнеспособен и вытеснить арктического предка. Если полярные медведи привыкли питаться преимущественно тюленями, то их лесные родственники едят почти все, что могут поймать или найти – от насекомых и грызунов до растений и падали. Также они легче переносят теплую погоду. Теми же свойствами обладают метисы от смешанных «браков» двух видов, отмечают ученые.