Пхукет откроют для привитых туристов с 1 июля

Обязательный карантин для въезжающих отменяется.



Пхукет Таун. Таиланд. Обязательный карантин для прибывающих на остров Пхукет туристов отменят с 1 июля текущего года. Такое решение приняли власти Таиланда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Thaiger.

При этом у отдыхающих должны быть документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса. Издание отмечает, что к 1 июля на острове планируют привить 70% населения. Этого достаточно для получения коллективного иммунитета, в связи с этим Комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил план по открытию Пхукета.

В случае отсутствия вспышек заболевания на курортном острове, данный опыт могут распространить на другие туристические зоны королевства. Предварительно ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

Напомним, ранее к 1 октября иммунизировать предполагалось лишь 70% населения Пхукета. С этого времени планировалось, соответственно, открыть остров для иностранцев.

До недавнего времени въезд в Таиланд был возможен при наличии документов об отсутствии коронавируса и прохождении двухнедельного карантина. Кстати, с 1 апреля срок самоизоляции для туристов сократили с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до 7 дней.