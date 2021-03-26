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Пхукет откроют для привитых туристов с 1 июля

15:57, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
Пхукет откроют для привитых туристов с 1 июля
15:57, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#бизнес\n#Таиланд
Фото: pixabay.com
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Обязательный карантин для въезжающих отменяется.

Пхукет Таун. Таиланд. Обязательный карантин для прибывающих на остров Пхукет туристов отменят с 1 июля текущего года. Такое решение приняли власти Таиланда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Thaiger.

При этом у отдыхающих должны быть документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса. Издание отмечает, что к 1 июля на острове планируют привить 70% населения. Этого достаточно для получения коллективного иммунитета, в связи с этим Комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил план по открытию Пхукета.

В случае отсутствия вспышек заболевания на курортном острове, данный опыт могут распространить на другие туристические зоны королевства. Предварительно ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

Напомним, ранее к 1 октября иммунизировать предполагалось лишь 70% населения Пхукета. С этого времени планировалось, соответственно, открыть остров для иностранцев.

До недавнего времени въезд в Таиланд был возможен при наличии документов об отсутствии коронавируса и прохождении двухнедельного карантина. Кстати, с 1 апреля срок самоизоляции для туристов сократили с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до 7 дней.

15:57, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
135
0
#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#бизнес\n#Таиланд