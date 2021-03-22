Утерянный котом GPS-трекер едва не свел с ума жителя Великобритании

Датчик-«призрак» показывал, что находится в самых неожиданных местах.



Лондон. Великобритания. Британец Энди Кинделл снабдил своего кота Алекса ошейником с GPS-трекером, чтобы при необходимости быстро найти своего любимца. В результате мужчине пришлось решать непростую головоломку, сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на The Sun.

По данным таблоида, Алекс любил гулять сам по себе. Ошейник с датчиком хозяин купил ему после очередного длительного «загула». В начале марта кот вернулся домой израненный и без трекера. Кинделл решил узнать, где его любимец лишился «подарка», и заглянул в приложение.

К удивлению Энди, трекер продолжал жить своей жизнью. В момент, когда британец приступил к поискам, датчик перемещался по саду. Однако выйдя туда, Энди ничего не нашел. Поиски «блуждающего» устройства продолжались несколько дней. Трекер находился то на участке соседа, то посреди дороги. Владелец долго ломал голову, пытаясь найти происходящему рациональное объяснение. В конце концов Кинделл пришел к выводу, что датчик перемещается под землей.

Окончательный ответ дал ветеринар, осмотревший Алекса. Врач определил по следам от укусов, что кот подрался с крысой. Та могла отгрызть и проглотить трекер, а потом бегать с ним по канализации.