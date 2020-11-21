В Карабах прибыл первый российский гуманитарный конвой

МЧС России продолжает оценивать причиненный ущерб.

Ереван. Армения. В Нагорный Карабах прибыл первый российский гуманитарный конвой. Об этом пишет «Интерфакс».

Пять «КамАЗов» доставили 45 т строительных материалов. Это позволит оперативно приступить к восстановительным работам социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Группировка МЧС России вместе с представителями муниципалитетов продолжает осматривать поврежденные здания в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране и оценивать ущерб.

Специалисты уже проверили 43 населенных пункта, обследовали более 2,6 тыс. объектов (жилые дома и социально-значимые здания).

Напомним, соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах заключили в ночь на 10 ноября. Его подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Сейчас на территории непризнанной республики уже разместились российские солдаты.