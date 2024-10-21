Очередную партию гуманитарного груза отправили из Удмуртии в Курскую область

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в Курскую область отправили фуру с гуманитарной помощью, которую собрали производители, местные жители и фермеры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Гуманитарный груз был собран по заявкам волонтёров из Курска. В партию помощи вошло: тепловое оборудование производства Ижевского завода тепловой техники, одежда, вещи первой необходимости, средства гигиены, провизия. Фура поедет через Можгу, где в неё дополнительно загрузят 10 тонн свежих фермерских овощей.

Руководитель регионального исполнительного комитета реготделения партии «Единая Россия» Александр Шамшурин рассказал, что в Курск было отправлено уже 40 тонн необходимых грузов. Всего же Удмуртия направила с участием фонда «Сообщество» свыше 1600 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, подшефному Лутугинскому муниципальному округу, жителям исторических и приграничных территорий.

Он также напомнил, что впереди зима и есть необходимость в тёплых вещах: «Мы принимаем их в Штабе общественной поддержки в Ижевске каждый будний день с 09:00 до 18:00. В районах, в каждом местном отделении нашей партии, тоже организованы локальные гуманитарные центры, также работают комплексные центры соцобслуживания, молодежные центры. Все они привозят собранную помощь к нам в Штаб».