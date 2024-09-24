Жители Кизнерского района отправили бойцам СВО дизельный генератор

Кизнер. Удмуртия. С наступлением холодов жители Удмуртии начали отправлять в зону СВО «теплую» гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников.

Чтобы военнослужащие могли бороться с холодом, для них закупили дизельный генератор. Он даст дополнительные возможности для работы с техникой и обеспечит бесперебойную работу связи.

«Наша с вами поддержка напоминает бойцам, что весь район заботится о них и ждёт возвращения домой. Вместе мы можем сделать мир лучше!», — заявил Александр Плотников.