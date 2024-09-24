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Жители Кизнерского района отправили бойцам СВО дизельный генератор

14:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Кизнерского района отправили бойцам СВО дизельный генератор
14:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
229
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#гуманитарная помощь
Фото: vk.com/ai_plotnikov
229
0

С ним появятся дополнительные возможности для работы с техникой, а связь не будет прерываться.

Кизнер. Удмуртия. С наступлением холодов жители Удмуртии начали отправлять в зону СВО «теплую» гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников. 

Чтобы военнослужащие могли бороться с холодом, для них закупили дизельный генератор. Он даст дополнительные возможности для работы с техникой и обеспечит бесперебойную работу связи. 

«Наша с вами поддержка напоминает бойцам, что весь район заботится о них и ждёт возвращения домой. Вместе мы можем сделать мир лучше!», — заявил Александр Плотников. 

14:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
229
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#гуманитарная помощь