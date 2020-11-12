Россия и Армения создали над Карабахом бесполетную зону

В частности, это исключает появление в районе проведения миротворческой миссии турецких беспилотников.



Ереван. Армения. Силы ПВО Армении и ВКС России закрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян, сообщают «Известия».

Поэтому слухи о том, что над районом проведения миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха летают турецкие беспилотники, не имеют под собой почвы, пояснила представитель оборонного ведомства.

Напомним, на днях лидеры Армении, Азербайджана и России подписали договор о прекращении огня сторонами конфликта с 10 ноября и вводе на спорные территории российских миротворцев. В Нагорный Карабах уже прибыли 23 российских военно-транспортных самолета Ил-76 с военнослужащими 15-й миротворческой бригады. Им будут помогать 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24. Солдаты и техника выдвинулись в район осуществления миротворческой миссии.

Общая численность российских военнослужащих в регионе составит около 2 тыс. человек.