В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

На юге планеты потеплело до +18,3 градусов.

Антарктида. В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру. Как передают «Известия», в четверг, 6 февраля, она поднялась до +18,3 градуса Цельсия.

По словам экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), такая температура нехарактерна даже для летнего периода.

«Антарктида — в числе регионов планеты, нагревающихся быстрее остальных. Мы много говорим об Арктике, но эта часть Антарктического полуострова тоже нагревается очень быстро. За последние 50 лет температура там увеличилась почти на 3 градуса Цельсия», — отметила пресс-секретарь ВМО Клэр Нуллис.

Она добавила, что речь идёт о северной части континента, который не стоит путать с арктическим регионом. Эксперты ВМО выяснят, не связано ли повышение температуры с таким явлением, как «фён», — сухим тёплым ветром, характерным для Альп, который стремительно нагревает воздух из-за перепадов давления.

Отметим, что согласно данным ВМО, с 1979 года по 2017 год площадь ледяного покрова в Антарктике с каждым годом сокращается в шесть раз. В основном лед начинает таять снизу, соприкасаясь с нагревающимся океаном.

В сентябре 2019 года на прошедшем саммите ООН по климатическим изменениям 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Ряд государств расширил свои национальные планы в вопросе экологии. Франция заявила, что не будет вести торговлю со странами, которые не соблюдают Парижское соглашение по климату, а власти ФРГ будут добиваться «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

В августе генсек ООН Антониу Гутерреш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.