Москва не подтвердила информацию о турецких авиаударах по сирийским войскам

Также в Центре по примирению сторон отрицают гибель турецких военных.



Москва. Российские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства Сирийской Арабской республики и ударов турецкой авиации по сирийским позициям в районе Идлиба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В Центре подчеркнули, что зона деэскалации находится под контролем. Также там заявили, что несколько турецких военных получили ранения, будучи обстреляны в районе Идлиба.

Как пояснили в Центре примирения сторон, турецкие военные попали под огонь сирийских войск по террористам к западу от населенного пункта Серакаб, когда в ночь со 2 на 3 февраля, не уведомив российскую сторону, передвигались внутри Идлибской зоны деэскалации. Раненых эвакуируют на территорию Турции.

При этом в Центре примирения сторон напомнили, что российские и турецкие военные постоянно поддерживают связь по ситуации в Идлибе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате инцидента погибли 4 турецких военнослужащих, 9 были ранены, и Турция нанесла авиаудары в ответ на обстрел. По данным турецкой стороны, самолеты F-16 атаковали больше 40 целей в Сирии. Под огнем оказались 30-35 сирийских военнослужащих.