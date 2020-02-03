Турция ударила по позициям сирийской армии

Как заявил Эрдоган, Россия не должна вмешиваться в этот конфликт.



Анкара. Турция. Вооруженные силы Турции открыли огонь по позициям сирийских военных. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает RT.

По словам турецкого лидера, ударам подверглись примерно 40 объектов, под них попали от 30 до 35 солдат войск Башара Асада.

Эрдоган также заявил, что Россия не должна вмешиваться в двусторонний конфликт.

Ранее в Минобороны Турции заявили об обстреле своих позиций в Идлибе сирийской армией, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 турецких военнослужащих.