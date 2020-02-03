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Турция ударила по позициям сирийской армии

13:29, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Турция ударила по позициям сирийской армии
13:29, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#Турция\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#Эрдоган\n#обстрел\n#Асад
Фото: pixabay.com
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Как заявил Эрдоган, Россия не должна вмешиваться в этот конфликт.

Анкара. Турция. Вооруженные силы Турции открыли огонь по позициям сирийских военных. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает RT.

По словам турецкого лидера, ударам подверглись примерно 40 объектов, под них попали от 30 до 35 солдат войск Башара Асада.

Эрдоган также заявил, что Россия не должна вмешиваться в двусторонний конфликт.

Ранее в Минобороны Турции заявили об обстреле своих позиций в Идлибе сирийской армией, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 турецких военнослужащих.

13:29, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
189
0
#Турция\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#Эрдоган\n#обстрел\n#Асад

 

 

 


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