Археологи раскапывают 55-метровый дворец майя в Мексике

Объект доколумбовой эпохи сулит ученым сенсационные находки.

Мерида. Мексика. Дворец правителя майя высотой 55 метров обнаружили специалисты Национального института антропологии и истории Мексики. Как сообщает телеканал «360 градусов», сенсационная находка была сделана в археологической зоне Кулуба в штате Юкатан.

Установлено, что здание использовалось в 600-900-х и 850-1015-х годах н.э. По мнению археолога Альфредо Баррера Рубио, оно могло принадлежать государству народа ица, главный памятник которого - знаменитая пирамида в древнем городе Чичен-Ица – расположен на северо-востоке полуострова Юкатан.

Рядом с дворцом были найдены еще 4 здания. Сейчас проводятся работы по их расчистке, консервации, картографированию и топографической разметке. Также раскопано вторичное (перенесенное из первоначального места) захоронение. В числе других находок - алтарь, две развалины (предположительно, жилища), круглая конструкция (возможно, печь), обсидиановые и керамические изделия.

Археологическая экспедиция в составе 55 человек будет работать на объекте до марта 2020 года.