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В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

17:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Абхазии планируют открыть международный аэропорт
17:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
261
0
#Абхазия\n#самолёты\n#международный аэропорт\n#аэропорты
Фото: pixabay.com
261
0

Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году.

Абхазия. Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт Сухума для международного авиасообщения. Как передаёт РИА Новости, такая перспектива обсуждалась на заседании правительства республики в пятницу, 26 июля.

В настоящее время на этом объекте российский инвестор ведёт проектно-сметные работы, их завершение ожидается в течение следующего месяца.

«Открыть аэродром международного аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинбы для выполнения международных полетов воздушных судов», - зачитал текст постановления кабмина председатель госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

В ходе заседания кабмина президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение о наделении аэропорта Сухума статусом аэропорта совместного базирования. Кроме того, аэропорту был присвоен международный буквенный код.

Отметим, что сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и закрыт в 1993 году. До тех пор он мог принимать в летнее время до 5 тыс. пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов. Расположен аэропорт в 18 км от Сухума.

17:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
261
0
#Абхазия\n#самолёты\n#международный аэропорт\n#аэропорты

 

 

 


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