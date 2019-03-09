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Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

10:50, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:50, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#Германия\n#Вторая мировая война\n#историческое наследие
Фото: pixabay.com
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Подлинность дневника подтверждена пятью различными научными институтами.

Германия. В Германии найден дневник, описывающий тайники с сокровищами Третьего рейха. Как передаёт Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, все послевоенные годы дневник офицера СС хранился в масонской ложе одного из немецких городков. 

Речь идёт о дневнике офицера Эгона Олленхауэра, в котором автор рассказал о приказе Гитлера спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 различных местах на территории Польши при отступлении фашистских частей. При этом сам Олленхауэр выступал в этой операции как связующее звено между другими офицерами СС и местными аристократами, желавшими спрятать свои ценности от наступающих советских войск.

До последнего времени дневник офицера хранился в масонской ложе древнего немецкого города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт. В нем указано, что один из тайников, в котором хранится 28 тонн золота Рейха, находится в Бреслау (современный Вроцлав). В других тайниках должны находиться золотые монеты, медали, ювелирные украшения и другие ценности, переданные офицерам СС богатыми местными жителями.

Дневник утверждает, что в одном из тайников были спрятаны 47 картин, вывезенных нацистами из французских коллекций изобразительного искусства. Среди них работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

По словам Романа Фурманьяка из фонда фонда Schlesische Brücke, после долгих переговоров 10 лет назад ложа согласилась передать дневник в распоряжении фонда.

«Мы опубликовали информацию об этом дневнике, так как ждали, когда не станет последних людей, связанных с этими событиями и с дневником, в частности – офицеров войск СС. Такова была воля ложи Кведлинбурга», — пояснил он.

По словам Фурманьяка, подлинность дневника была подтверждена пятью различными научными институтами Германии, в том числе на факультете истории искусств Гёттингенского университета.

10:50, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
59
0
#культура\n#Германия\n#Вторая мировая война\n#историческое наследие

 

 

 


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