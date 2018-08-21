Иран показал истребитель собственного производства

Военный самолет назвали Kowsar.

Иран. Иран презентовал истребитель четверного поколения, который был произведен на территории Исламской Республики. Как пишут «Известия», самолет получил название Kowsar.

Презентация прошла 21 августа, в преддверии Дня оборонной промышленности Ирана. На ней присутствовал президент страны Хасан Роухани.

Власти Ирана продолжают укреплять военные возможности, однако подчеркивают, что вооружение, в первую очередь, предназначено для обороны.

Напомним, что ранее Иран провел испытания баллистической ракеты «Фаттех-110».