48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу.

Лондон. Великобритания. Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе. Как пишет Газета, с проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Великобритании, России, Италии, Франции, Германии и Египта.

«Также на перебои в работе мессенджера пожаловались пользователи из нескольких штатов США», - отмечает издание.

48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 27% не могли пройти авторизацию, а у 23% не получалось отправлять или получать сообщения.

В последний раз пользователи Telegram жаловались на перебои в работе мессенджера 1 июля.