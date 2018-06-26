Полиция опубликовала в Твиттере видео о том, как питомец по имени Пончо оказывает первую медицинскую помощь.

Мадрид. Испания. Полицейский пес из Испании стал звездой социальных сетей. Это произошло после того, как мадридская полиция опубликовала в Твиттере видео о том, как питомец по имени Пончо оказывает первую медицинскую помощь.

Ролик выложили еще в середине июня, однако всего за несколько дней он набрал 21 тыс. лайков и почти 12 тыс. репостов.

На кадрах видно, как пес вместе со своим полицейским-напарником участвует в одном из показательных выступлений. Свои навыки он демонстрирует тогда, когда мужчина падает на землю якобы без сознания.

Тогда Пончо несколько раз прыгает ему на грудь и пытается понять, дышит ли мужчина. Эти действия пес повторяет до тех пор, пока человек не приходит в себя.

«Героический поступок нашего Пончо, который не колебался ни секунды, спасая жизнь агента <…>. Как сказал Джон Билингс, собака – это единственное существо в мире, которое будет любить вас больше, чем вы любите себя», - говорит к подписи к видео.

Policía de Madrid on Twitter