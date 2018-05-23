Почти 8 тыс жителей Флориды по ошибке предупредили об атаке зомби

В системе рассылки предупреждений произошел сбой после отключения электричества.

Лейк Уорт. США. Жителей американского штата Флорида по ошибке предупредили об атаке зомби. Как пишут «Известия», такие сообщения получили почти 8 тыс. жителей города Лейк Уорт.

Дело в том, что в системе рассылки предупреждений произошел сбой после отключения электричества. Несмотря на то, что вернуть электроэнергию в дома удалось спустя 27 минут, американцев непредумышленно предостерегли от «встречи» с зомби.

Впоследствии руководство Лейк Уорта извинилось перед горожанами, рассказав об ошибке. «Я хочу повторить, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за оповещение», - отметил представитель администрации города Бен Керр.