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      В Китае группу волонтеров поместили на 200 дней в лунные условия

      15:21, 10 июля, 2017
      Новичок
      15:21, 10 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #космос\n#Китай\n#ученые\n#эксперимент\n#Луна
      Фото: pixabay.com
      121
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      Эксперимент проводится в рамках подготовки полета на естественный спутник Земли.

      Пекин. КНР. В Китае стартовал эксперимент по имитации жизни тайконавтов (космонавтов по-китайски) на естественном спутнике Земли. Он реализуется в рамках китайской лунной программы, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CGTN.

      Опыты проводятся в гостехуниверситете Бэйхан. В них участвуют четверо студентов-добровольцев. Они проведут 200 дней в полностью изолированной от внешнего мира кабине площадью 160 кв. м.  

      В ней имеются модуль для жизни волонтеров площадью 42 кв. м, включающий в себя спальные места, ванную, помещения для животных и комнату для переработки отходов. Также предусмотрены два модуля для выращивания растений.  

      Добавим, в 2013 году китайские ученые смогли доставить на естественный спутник Земли луноход «Юйту» («Нефритовый заяц»), который провел ряд исследований. В 2017 году планируется доставка на Землю лунного грунта. Подготовить программу запуска обитаемого космического корабля на Луну в КНР рассчитывают к 2020 году.

      15:21, 10 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #космос\n#Китай\n#ученые\n#эксперимент\n#Луна

       

       

       

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