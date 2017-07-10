В Китае группу волонтеров поместили на 200 дней в лунные условия

Эксперимент проводится в рамках подготовки полета на естественный спутник Земли.

Пекин. КНР. В Китае стартовал эксперимент по имитации жизни тайконавтов (космонавтов по-китайски) на естественном спутнике Земли. Он реализуется в рамках китайской лунной программы, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CGTN.

Опыты проводятся в гостехуниверситете Бэйхан. В них участвуют четверо студентов-добровольцев. Они проведут 200 дней в полностью изолированной от внешнего мира кабине площадью 160 кв. м.

В ней имеются модуль для жизни волонтеров площадью 42 кв. м, включающий в себя спальные места, ванную, помещения для животных и комнату для переработки отходов. Также предусмотрены два модуля для выращивания растений.

Добавим, в 2013 году китайские ученые смогли доставить на естественный спутник Земли луноход «Юйту» («Нефритовый заяц»), который провел ряд исследований. В 2017 году планируется доставка на Землю лунного грунта. Подготовить программу запуска обитаемого космического корабля на Луну в КНР рассчитывают к 2020 году.