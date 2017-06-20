Британский подросток открыл новую планету

Научное открытие юный астрофизик совершил, проходя стажировку в университете.

Киль. Германия. 15-летний британский подросток Том Ваг открыл ранее неизвестную планету, проходя стажировку в Кильском университете имени Кристиана Альбрехта. Юный астрофизик совершил открытие на третий день своего обучения, пишут Известия.ру.

Новая планета была обнаружена им во время изучения и анализа данных программы «Поиск планет в широком секторе» (WASP). Во время своей работы Ваг заметил потемнение в свечении далекой звезды, которое при детальном рассмотрении оказалось неизвестной ранее планетой.

Отмечается, что свое открытие британец сделал еще два года назад. Правда, стало известно о нем только сейчас.

В настоящее время новой планете присвоен номер WASP-142b, а расстояние до Земли составляет примерно 1000 световых лет.