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      Британский подросток открыл новую планету

      10:24, 20 июня, 2017
      Новичок
      10:24, 20 июня, 2017
      Новичок
      152
      0
      #британцы\n#обучение\n#университет\n#открытие\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
      152
      0

      Научное открытие юный астрофизик совершил, проходя стажировку в университете.

      Киль. Германия. 15-летний британский подросток Том Ваг открыл ранее неизвестную планету, проходя стажировку в Кильском университете имени Кристиана Альбрехта. Юный астрофизик совершил открытие на третий день своего обучения, пишут Известия.ру

      Новая планета была обнаружена им во время изучения и анализа данных программы «Поиск планет в широком секторе» (WASP). Во время своей работы Ваг заметил потемнение в свечении далекой звезды, которое при детальном рассмотрении оказалось неизвестной ранее планетой.  

      Отмечается, что свое открытие британец сделал еще два года назад. Правда, стало известно о нем только сейчас. 

      В настоящее время новой планете присвоен номер WASP-142b, а расстояние до Земли составляет примерно 1000 световых лет.

      10:24, 20 июня, 2017
      Новичок
      152
      0
      #британцы\n#обучение\n#университет\n#открытие\n#астрономия

       

       

       

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