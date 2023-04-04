Богатейшим человеком в мире стал владелец Louis Vuitton и Dior

Нью-Йорк. США. Илон Маск лишился звания самого богатого человека планеты. С первого места в рейтинге миллиардеров его отодвинул владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, пишет «Российская газета» со ссылкой на Forbes.

Годом ранее Арно занимал третью строчку после Маска и Безоса. В этом году капитал владельца империи в сфере моды составил по подсчетам издания 211 млрд долларов. Состояния остальных участников рейтинга не дотягивают и до 200 млрд.

Отмечается, что почти половина миллиардеров из списка Forbes заметно обеднели. Так, прежний лидер Илон Маск с капиталом в 180 млрд долларов занял в этом году второе место. К этому привело, в частности, падение акций его компании Tesla на 65%. Год назад богатство Маска составляло 219 млрд долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос оказался третьим в списке, утратив прошлогоднее второе место. Он обеднел со 171 млрд долларов год назад до нынешних 114 млрд. Причиной, как и у Маска, послужило снижение биржевых котировок его главного актива.

Изменения произошли и в российской части списка Forbes. Как пишет Коммерсантъ, первое место в нем впервые занял основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко. Его состояние оценивается в 25,2 млрд долларов. Причиной называют рост стоимости выпускающего удобрения «Еврохима». На втором месте — крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин с 23,7 млрд долларов. Замыкает тройку владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 млрд долларов).