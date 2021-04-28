Пекин впервые стал мировой столицей миллиардеров

По числу богатейших жителей столица КНР обогнала Нью-Йорк.

Пекин. КНР. Пекин впервые стал мировой столицей богачей. По итогам прошлого года количество миллиардеров в Пекине достигло 100, в то же время в Нью-Йорке их оказалось 99, приводят «Известия» данные журнала Forbes.

За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера, в то же время в Нью-Йорке — только 7.

Самым богатым жителем Пекина является Чжен Иминь — основатель компании ByteDance и владелец сервиса TikTok. Его активы оцениваются в 35,6 млрд долларов. В Нью-Йорке самым обеспеченным считается бывший мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг, чье состояние достигает 59 млрд.

США все еще лидируют по числе миллиардеров, их в стране насчитывается 724. Китай занимает второе место — 698 человек. При этом только за последний год в КНР миллиардные состояния сколотили 210 человек. На третьем месте находится Индия (140), затем идут Германия (136) и Россия (117).

Рейтинг Forbes по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за год выросло до 177 млрд долларов.